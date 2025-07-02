Запрашиваемая цена за Уокера Кесслера слишком высока для «Лейкерс»

Йован Буха рассказал, почему «Лейкерс» не могут выменять Уокера Кесслера.

«Я слышал, что «Юта» хочет два пика плюс молодого игрока за Уокера Кесслера . Так что «Лейкерс » не могут пойти на эту сделку. Они могут дать один пик, одного молодого игрока и обмен пиками.

Я бы попытался дать три обмена пиками и убрал бы защиту в Топ-4 с пика 2027 года, но не знаю, будет ли этого достаточно для «Юты», – сказал инсайдер The Athletic Йован Буха.