«Лейкерс» попытаются выменять Оньеку Оконгву, если Уокер Кесслер окажется недоступен

Оньека Оконгву может стать целью «Лейкерс».

«После перехода Кристапса Порзингиса в «Атланту» Оконгву, вероятно, стал еще более более доступен в это межсезонье. В любом случае, он должен стать главной целью для «Лейкерс », если Уокер Кесслер действительно недоступен», – пишет журналист Bleacher Report Кристофер Нокс.

В прошлом сезоне Оконгву вышел в стартовом составе в 40 из 74 матчей, в которых он принял участие. Центровой «Хоукс» набирал 13,4 очка, 8,9 подбора и 2,3 передачи в среднем за встречу.