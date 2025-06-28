«Лейкерс» попытаются выменять Оньеку Оконгву, если Уокер Кесслер окажется недоступен
Оньека Оконгву может стать целью «Лейкерс».
«После перехода Кристапса Порзингиса в «Атланту» Оконгву, вероятно, стал еще более более доступен в это межсезонье. В любом случае, он должен стать главной целью для «Лейкерс», если Уокер Кесслер действительно недоступен», – пишет журналист Bleacher Report Кристофер Нокс.
В прошлом сезоне Оконгву вышел в стартовом составе в 40 из 74 матчей, в которых он принял участие. Центровой «Хоукс» набирал 13,4 очка, 8,9 подбора и 2,3 передачи в среднем за встречу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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