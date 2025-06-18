«Лейкерс» нацелены на Ника Клэкстона, Роберта Уильямса или Уокера Кесслера
«Лейкерс» активно работают над своей передней линией.
«Источники близкие к команде обозначили план по работе на рынке обменов. В рамках поиска стартового центрового «Лейкерс» ведут переговоры по поводу Ника Клэкстона («Бруклин») , Роберта Уильямса («Портленд») и Уокера Кесслера («Юта»).
После этого команда хочет использовать исключение налогоплательщика среднего уровня (порядка 5,6 миллиона) на приобретение запасного «большого» – Брука Лопеса («Милуоки») или Клинта Капелы («Атланта»). Эти имена чаще всего связывают с «Лейкерс».
Это достаточно надежный план, который они считают реалистичным», – поделился репортер Энтони Ирвин.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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