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«Лейкерс» нацелены на Ника Клэкстона, Роберта Уильямса или Уокера Кесслера

«Лейкерс» активно работают над своей передней линией.

«Источники близкие к команде обозначили план по работе на рынке обменов. В рамках поиска стартового центрового «Лейкерс» ведут переговоры по поводу Ника КлэкстонаБруклин») , Роберта УильямсаПортленд») и Уокера Кесслера («Юта»).

После этого команда хочет использовать исключение налогоплательщика среднего уровня (порядка 5,6 миллиона) на приобретение запасного «большого» – Брука Лопеса («Милуоки») или Клинта Капелы («Атланта»). Эти имена чаще всего связывают с «Лейкерс».

Это достаточно надежный план, который они считают реалистичным», – поделился репортер Энтони Ирвин.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
logoПортленд
logoКлинт Капела
logoРоберт Уильямс
logoУокер Кесслер
logoЛейкерс
logoБрук Лопес
logoБруклин
logoНик Клэкстон
logoАтланта
logoМилуоки
возможные переходы
logoЮта
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