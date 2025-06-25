«Лейкерс» по-прежнему проявляют «значительный интерес» к Уокеру Кесслеру
«Лейкерс» сделали предложение «Юте» по Уокеру Кесслеру.
«Я думаю, что было сделано предложение по Уокеру Кесслеру. И, конечно, «Лейкерс» проявляли значительный интерес до дедлайна, и, конечно, продолжают проявлять интерес и сейчас.
Они видят в нем своего будущего центрового и предлагают за него несколько пиков. Я не знаю, примут ли это предложение «Джаз». Конечно, пока они этого не сделали», – сказал журналист The Salt Lake Tribune Энди Ларсон.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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