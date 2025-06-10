«Юта» рассматривает предложения по обмену Лаури Маркканена и Уокера Кесслера

«Джаз» готовы обсуждать сделки с участием этих баскетболистов.

«Наиболее очевидные кандидаты на обмен – Джон Коллинз , Коллин Секстон и Джордан Кларксон , чьи контракты истекают в сезоне-2025/26. Однако, по данным источников, переговоры могут также затронуть Уокера Кесслера и Лаури Маркканена», – сообщает Сара Тодд из Deseret News.

В прошедшем регулярном сезоне «Джаз» показали худший результат в Западной конференции (17-65). У команды есть пятый выбор на драфте НБА 2025 года.

Форвард Лаури Маркканен отыграл за «Юту» 47 матчей в этом сезоне, в среднем набирая 19 очков (42,3% с игры, 34,6% из-за дуги), 5,9 подбора и 1,5 передачи.

Участник Матча всех звезд 2023 года заработает 46 миллионов долларов в следующем сезоне.

Центровой Уокер Кесслер принял участие в 58 играх «Джаз», в среднем набирая 11,1 очка (66,3% с игры), 12,2 подбора, 1,7 передачи и 2,4 блок-шота.

Кесслер может подписать продление контракта новичка этим летом. В следующем сезоне его зарплата составит 4,9 миллиона долларов.