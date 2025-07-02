Лэрри Нэнс-младший подписал контракт с «Кливлендом»
Лэрри Нэнс-младший вернулся в «Кливленд».
32-летний форвард подписал соглашение с «Кавальерс» на правах свободного агента.
Нэнс отыграл 182 матча за «Кавальерс», прежде чем летом 2021 года его обменяли в «Портленд». В среднем он набирал 9,5 очка и делал 7,5 подбора.
В прошедшем сезоне Нэнс выступал за «Атланту», набирая 8,5 очка, 4,3 подбора и 1,6 передачи за 19,3 минуты в среднем за матч, но пропустил конец сезона из-за перелома ноги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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