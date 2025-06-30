«Мемфис» считается главным претендентом на Тая Джерома с контрактом на 9-10 миллионов долларов в год

«Гриззлис» ведут переговоры по Таю Джерому.

По информации инсайдера Марка Стейна, команды в лиге считают, что 27-летний защитник достанется «Мемфису ».

Ожидается, что Джером получит зарплату в районе 9-10 миллионов долларов в год. Один из претендентов на звание «Лучшего шестого» заработал 2,5 миллиона долларов за прошедший сезон.

На его счету 12,5 очка, 2,5 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата за 19,9 минуты в среднем при 43,9% точности из-за дуги.