«Мемфис» считается главным претендентом на Тая Джерома с контрактом на 9-10 миллионов долларов в год
«Гриззлис» ведут переговоры по Таю Джерому.
По информации инсайдера Марка Стейна, команды в лиге считают, что 27-летний защитник достанется «Мемфису».
Ожидается, что Джером получит зарплату в районе 9-10 миллионов долларов в год. Один из претендентов на звание «Лучшего шестого» заработал 2,5 миллиона долларов за прошедший сезон.
На его счету 12,5 очка, 2,5 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата за 19,9 минуты в среднем при 43,9% точности из-за дуги.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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