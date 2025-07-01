Тай Джером перейдет в «Мемфис» (28 млн на 3 года)

Разыгрывающий продолжит карьеру в «Гризлис».

Тай Джером (27 лет, 196 см) подпишет трехлетний контракт на 28 млн долларов. На последний год распространяется опция игрока.

Джером провел выдающийся сезон-24/25 в составе «Кливленда», набирая в среднем 12,5 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи при 43% из-за дуги.