Тай Джером перейдет в «Мемфис» (28 млн на 3 года)
Разыгрывающий продолжит карьеру в «Гризлис».
Тай Джером (27 лет, 196 см) подпишет трехлетний контракт на 28 млн долларов. На последний год распространяется опция игрока.
Джером провел выдающийся сезон-24/25 в составе «Кливленда», набирая в среднем 12,5 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи при 43% из-за дуги.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6323 голоса
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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