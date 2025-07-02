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Кевин Дюрэнт: «Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Дариуса Гарлэнда»

Кевин Дюрэнт скептически относится к будущему «Кливленда» с Дариусом Гарлэндом.

Форвард «Хьюстона» считает, что габариты и атлетизм защитника ограничивают потенциал команды. Мяч в решающих моментах обычно достается лучшему баскетболисту в составе, а они в большинстве случаев больше и сильнее Гарлэнда.

«Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Гарлэнда», – поделился Дюрэнт в разговоре на подкасте Леброна Джеймса.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1382 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Mind the Game
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