Кевин Дюрэнт: «Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Дариуса Гарлэнда»
Кевин Дюрэнт скептически относится к будущему «Кливленда» с Дариусом Гарлэндом.
Форвард «Хьюстона» считает, что габариты и атлетизм защитника ограничивают потенциал команды. Мяч в решающих моментах обычно достается лучшему баскетболисту в составе, а они в большинстве случаев больше и сильнее Гарлэнда.
«Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Гарлэнда», – поделился Дюрэнт в разговоре на подкасте Леброна Джеймса.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Mind the Game
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