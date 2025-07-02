Кевин Дюрэнт: «Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Дариуса Гарлэнда»

Кевин Дюрэнт скептически относится к будущему «Кливленда» с Дариусом Гарлэндом.

Форвард «Хьюстона » считает, что габариты и атлетизм защитника ограничивают потенциал команды. Мяч в решающих моментах обычно достается лучшему баскетболисту в составе, а они в большинстве случаев больше и сильнее Гарлэнда.

«Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Гарлэнда », – поделился Дюрэнт в разговоре на подкасте Леброна Джеймса.