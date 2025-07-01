«Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Денвер» претендуют на Эла Хорфорда
Услуги центрового пользуются большим спросом.
По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, Эл Хорфорд вызвал интерес у многих команд. В список входят «Лейкерс», «Голден Стэйт», «Денвер», «Бостон», «Нью-Йорк» и «Кливленд».
39-летний Хорфорд стал свободным агентом после завершения сезона в составе «Селтикс».
Баскетболист принял участие в 80 матчах прошедшего регулярного чемпионата, набирая в среднем 9 очков и 6,2 подбора за 27,7 минуты на площадке.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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