«Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Денвер» претендуют на Эла Хорфорда

Услуги центрового пользуются большим спросом.

По информации инсайдера Майкла Скотто из HoopsHype, Эл Хорфорд вызвал интерес у многих команд. В список входят «Лейкерс », «Голден Стэйт », «Денвер», «Бостон », «Нью-Йорк» и «Кливленд ».

39-летний Хорфорд стал свободным агентом после завершения сезона в составе «Селтикс».

Баскетболист принял участие в 80 матчах прошедшего регулярного чемпионата, набирая в среднем 9 очков и 6,2 подбора за 27,7 минуты на площадке.