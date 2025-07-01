Брайан Уиндхорст: «На месте Рика Карлайла я был бы в ярости. «Пэйсерс» ненавидят «Бакс»

Брайан Уиндхорст прокомментировал переход Майлза Тернера в «Милуоки».

«Если бы я был игроком «Индианы», я был бы в полном отвращении, меня бы тошнило. На месте Тайриза Хэлибертона я бы сейчас крушил все на своем пути. На месте Рика Карлайла я был бы в ярости от того, что случилось.

Они не захотели заплатить небольшой налог на роскошь, чтобы сохранить эту команду, пока не вернется Тайриз Халибертон. Майлз Тернер ушел в команду, которую они ненавидят. Они ненавидят «Бакс».

Если сегодня Яннис запостит большой улыбающийся смайлик и покажет, что он на седьмом небе от счастья, значит, «Бакс» от этого выиграли, но я не уверен, что расстановка сил в Восточной конференции изменилась», – сказал инсайдер ESPN.