«Индиана» выдала квалификационные предложения Айзейе Джексону, Куэнтону Джексону и Энрике Фримену и продлила Тони Брэдли

«Пэйсерс» работают над сохранением текущего состава.

Финалист сезона-2024/25 выдал квалификационные предложения центровому Айзейе Джексону (23 года, 206 см), пропустившему большую часть сезона после разрыва ахиллова сухожилия, защитнику Куэнтону Джексону (26 лет, 196 см) и форварду Энрике Фримену (24 года, 201 см).

Также клуб использовал опцию на 2,94 миллиона долларов на следующий год в контракте центрового Тони Брэдли (27 лет, 208 см).