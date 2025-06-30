«Индиана» выдала квалификационные предложения Айзейе Джексону, Куэнтону Джексону и Энрике Фримену и продлила Тони Брэдли
«Пэйсерс» работают над сохранением текущего состава.
Финалист сезона-2024/25 выдал квалификационные предложения центровому Айзейе Джексону (23 года, 206 см), пропустившему большую часть сезона после разрыва ахиллова сухожилия, защитнику Куэнтону Джексону (26 лет, 196 см) и форварду Энрике Фримену (24 года, 201 см).
Также клуб использовал опцию на 2,94 миллиона долларов на следующий год в контракте центрового Тони Брэдли (27 лет, 208 см).
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тони Иста
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