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Майлз Тернер продолжает переговоры с «Индианой» о новом контракте

Стороны ищут условия, которые устроят всех.

По информации инсайдера ClutchPoints Бретта Сигела, несмотря на то, что новое соглашение еще не заключено, Майлс Тернер, как ожидается, останется в «Пэйсерс», подписав выгодный контракт.

Обе стороны продолжали переговоры в последние дни, и сейчас речь идет о поиске компромиссных условий.

Тернер выступает за «Индиану» на протяжении всей своей карьеры (10 лет). Сейчас игрок является свободным агентом.

В прошедшем сезоне центровой отыграл 72 матча (все в старте), принося «Пэйсерс» 15,6 очка и 6,5 подбора за 30,2 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Бретта Сигела в соцсети X
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