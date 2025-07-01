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«Индиана», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» заинтересованы в Нике Ричардсе

Центровой «Финикса» может сменить команду.

По информации HoopsHype, «Лейкерс», «Индиана» и «Нью-Йорк» проявляли интерес к приобретению Ника Ричардса (27 лет, 213 см).

Ричардс считается явным кандидатом на обмен после того, как «Санс» пополнили свою переднюю линию Марком Уильямсом из «Шарлотт» и выбрали под 10-м номером на драфте-2025 еще одного центрового Хамана Малуача.

В прошлом сезоне Ричардс принял участие в 36 матчах «Финикса», набирая в среднем 9,5 очка и 8,6 подбора за 22,7 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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