Гершон Ябуселе подпишет с «Нью-Йорком» двухлетний контракт на 12 млн долларов
Гершон Ябуселе продолжит карьеру в «Нью-Йорке».
Свободный агент согласился подписать с «Никс» двухлетний контракт на 12 миллионов долларов с опцией игрока на второй год. На игрока также претендовал «Денвер».
Французский тяжелый форвард (29 лет, 204 см) провел минувший сезон за «Филадельфию», набирая 11,0 очка, 5,6 подбора и 2,1 передачи за 27 минут в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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