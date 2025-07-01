Гершон Ябуселе подпишет с «Нью-Йорком» двухлетний контракт на 12 млн долларов

Гершон Ябуселе продолжит карьеру в «Нью-Йорке».

Свободный агент согласился подписать с «Никс» двухлетний контракт на 12 миллионов долларов с опцией игрока на второй год. На игрока также претендовал «Денвер».

Французский тяжелый форвард (29 лет, 204 см) провел минувший сезон за «Филадельфию», набирая 11,0 очка, 5,6 подбора и 2,1 передачи за 27 минут в среднем за матч.