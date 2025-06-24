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«Сан-Антонио» заинтересован в Гершоне Ябуселе

«Сперс» рассматривают возможность подписания французского форварда.

Как сообщает Майкл Скотто из HoopsHype, «Сан-Антонио» находится в списке команд, которые проявляют интерес к неограниченно свободному агенту Гершону Ябуселе.

Ябуселе, выбранный под 16-м номером на драфте НБА 2016 года, вернулся в лигу после 4 лет в Европе.

Выступая в прошедшем сезоне за «Филадельфию», 29-летний форвард в среднем набирал 11 очков (50,1% с игры, 38% из-за дуги), 5,6 подбора и 2,1 передачи.

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В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
logoСан-Антонио
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logoГершон Ябуселе
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