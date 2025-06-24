«Сан-Антонио» заинтересован в Гершоне Ябуселе
«Сперс» рассматривают возможность подписания французского форварда.
Как сообщает Майкл Скотто из HoopsHype, «Сан-Антонио» находится в списке команд, которые проявляют интерес к неограниченно свободному агенту Гершону Ябуселе.
Ябуселе, выбранный под 16-м номером на драфте НБА 2016 года, вернулся в лигу после 4 лет в Европе.
Выступая в прошедшем сезоне за «Филадельфию», 29-летний форвард в среднем набирал 11 очков (50,1% с игры, 38% из-за дуги), 5,6 подбора и 2,1 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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