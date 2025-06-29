«Сан-Антонио» проявляет интерес к Люку Корнету
Ожидается, что «Сперс» попытаются подписать игрока.
«В субботу стало известно о растущем интересе «Сан-Антонио» (и других команд) к форварду Гершону Ябуселе («Филадельфия»).
Еще одной целью, как сообщают источники, является центровой «Бостона» Люк Корнет. По мнению представителей других клубов, «Сперс» будут пытаться подписать его», – сообщает инсайдер Джейк Фишер.
Корнет, которому 15 июля исполнится 30 лет, в прошлом сезоне в среднем набирал 6 очков при 66,8% попаданий с игры и делал 5,3 подбора за матч.
29-летний Ябуселе в прошедшем сезоне за «Филадельфию» набирал в среднем 11 очков и 5,6 подбора.
Оба баскетболиста станут неограниченно свободными агентами.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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