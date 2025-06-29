«Сан-Антонио» проявляет интерес к Люку Корнету

Ожидается, что «Сперс» попытаются подписать игрока.

«В субботу стало известно о растущем интересе «Сан-Антонио » (и других команд) к форварду Гершону Ябуселе («Филадельфия »).

Еще одной целью, как сообщают источники, является центровой «Бостона » Люк Корнет . По мнению представителей других клубов, «Сперс» будут пытаться подписать его», – сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Корнет, которому 15 июля исполнится 30 лет, в прошлом сезоне в среднем набирал 6 очков при 66,8% попаданий с игры и делал 5,3 подбора за матч.

29-летний Ябуселе в прошедшем сезоне за «Филадельфию» набирал в среднем 11 очков и 5,6 подбора.

Оба баскетболиста станут неограниченно свободными агентами.