Гершон Ябуселе, скорее всего, покинет «Филадельфию»

Гершон Ябуселе вряд ли подпишет новый контракт с «Сиксерс».

По словам журналиста Пола Хадрика, после прихода в «Филадельфию» тяжелого форварда Трендона Уотфорда (24 года, 203 см) Ябуселе , скорее всего, заключит соглашение с другой командой.

Ябуселе (29 лет, 204 см) провел за «Сиксерс» один сезон, набирая 11,0 очка, 5,6 подбора и 2,1 передачи за 27 минут в среднем за матч.