5

Франция объявила расширенный состав сборной на Евробаскет-2025 без Вембаньямы, Гобера и Фурнье

Французы огласили список из 18 игроков национальной команды.

В расширенный состав сборной Франции попали:

  • Исайя КординьеВиртус»)

  • Билаль Кулибали («Вашингтон»)

  • Мусса ДиабатеШарлотт»)

  • Усман Дженг («Оклахома»)

  • Сильвен Франсиско («Жальгирис»)

  • Надир Ифи («Париж»)

  • Джейлен Хорд («Маккаби Тель-Авив»)

  • Муаммаду Жете («Монако»)

  • Матиас Лессор («Панатинаикос»)

  • Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»)

  • Тео Маледон («Виллербан»)

  • Франк Ниликина («Партизан»)

  • Эли Окобо («Монако»)

  • Венсан Пуарье («Анадолу Эфес»)

  • Заккари Рисаше («Атланта»)

  • Александр Сарр («Вашингтон»)

  • Мэттью Стразель («Монако»)

  • Гершон Ябуселе («Филадельфия»)

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Сборная Франции сыграет в группе D в Катовице (Польша), где ее соперниками станут Польша, Исландия, Бельгия, Израиль и Словения.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2704 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети сборной Франции
logoЕвробаскет-2025
logoЭван Фурнье
logoАлександр Сарр
logoОлимпиакос
logoФранк Ниликина
Муаммаду Жете
logoМусса Диабате
logoШарлотт
logoМэттью Стразель
logoБаскония
logoГершон Ябуселе
logoВенсан Пуарье
logoМатиас Лессор
logoРуди Гобер
logoЭли Окобо
logoАнадолу Эфес
logoПариж
Джейлен Хорд
logoОклахома-Сити
logoМаккаби Тель-Авив
logoБилаль Кулибали
logoПанатинаикос
Надир Ифи
logoВиктор Вембаньяма
logoТимоте Луваву-Кабарро
logoЖальгирис
logoВиртус
logoсборная Франции
logoПартизан
Сильвен Франсиско
logoАСВЕЛ Виллербан
logoСан-Антонио
logoМиннесота
logoЗаккари Рисаше
logoУсман Дженг
logoВашингтон
logoТео Маледон
logoИсайя Кординье
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если я буду здоров, то обязательно буду там». Яннис Адетокумбо подтвердил участие в Евробаскете-2025
3сегодня, 07:27
Кристапс Порзингис: «Чувствую себя отлично и с нетерпением жду здорового и сильного выступления на чемпионате Европы»
624 июня, 20:30Фото
«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
12 июня, 20:12
Главные новости
Джален Рейнольдс и УНИКС заключили новый контракт
41 минуту назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Плей-ин. Латвия сыграет с Австрией, Германия встретится с Нидерландами и другие матчи
сегодня, 08:24
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Плей-ин. Германия встретится с Польшей, Нидерланды сыграют с Венгрией и другие матчи
сегодня, 08:00Live
Брэд Стивенс: «Наш приоритет – вернуть Хорфорда и Корнета»
22сегодня, 07:59
«Если я буду здоров, то обязательно буду там». Яннис Адетокумбо подтвердил участие в Евробаскете-2025
3сегодня, 07:27
«Лейкерс» заключили двусторонний контракт с лучшим бомбардиром студенческого баскетбола Эриком Диксоном
14сегодня, 07:04
Эйжа Уилсон быстрее всех в истории женской НБА набрала 5000 очков за карьеру
2сегодня, 06:21
Энтони Эдвардс: «KFC, UFC, USC… OKC в пяти. Мне надрали задницу»
9сегодня, 06:02
Женская НБА. «Индиана» проиграла «Лос-Анджелесу», «Лас-Вегас» уступил «Вашингтону»
2сегодня, 05:37
«С таким взвешенным комментарием ты не попадешь в подкаст The Ringer, Шэмс». «Новый Орлеан» ответил на критику Билла Симмонса
2сегодня, 05:18
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Платунов присоединился к МБА-МАИ
21 минуту назад
Артем Комолов покинул УНИКС
сегодня, 09:12
«Партизан» подписал Дилана Озетковски
сегодня, 09:00
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва встретится с Чехией, Германия сыграет с Турцией
сегодня, 08:45Live
Евробаскет-2025. Женщины. 1/2 финала. Испания встретится с Францией, Бельгия сыграет с Италией
сегодня, 08:45
Форвард «Реала» Эли Ндиайе подписал двусторонний контракт с «Атлантой»
сегодня, 06:37
Майк Данливи: «В конечном счете, именно Куминге подписывать контракт. Если он сделает это с «Уорриорс», это будет означать его желание остаться здесь»
4сегодня, 04:46
Андрей Ватутин о Егоре Демине: «Высокий номер драфта – большой аванс, все еще только начинается»
вчера, 20:02
«Финикс» отчислил сестру Ти Джей Макконнелла
3вчера, 19:49
Эйс Бэйли: «Не так уж много знаю о «Юте», но узнаю»
2вчера, 19:35