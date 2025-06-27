Франция объявила расширенный состав сборной на Евробаскет-2025 без Вембаньямы, Гобера и Фурнье

Французы огласили список из 18 игроков национальной команды.

В расширенный состав сборной Франции попали:

Исайя Кординье («Виртус »)

Билаль Кулибали («Вашингтон»)

Мусса Диабате («Шарлотт »)

Усман Дженг («Оклахома»)

Сильвен Франсиско («Жальгирис»)

Надир Ифи («Париж»)

Джейлен Хорд («Маккаби Тель-Авив»)

Муаммаду Жете («Монако»)

Матиас Лессор («Панатинаикос»)

Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»)

Тео Маледон («Виллербан»)

Франк Ниликина («Партизан»)

Эли Окобо («Монако»)

Венсан Пуарье («Анадолу Эфес»)

Заккари Рисаше («Атланта»)

Александр Сарр («Вашингтон»)

Мэттью Стразель («Монако»)

Гершон Ябуселе («Филадельфия»)

Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.

Сборная Франции сыграет в группе D в Катовице (Польша), где ее соперниками станут Польша, Исландия, Бельгия, Израиль и Словения.