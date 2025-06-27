Франция объявила расширенный состав сборной на Евробаскет-2025 без Вембаньямы, Гобера и Фурнье
В расширенный состав сборной Франции попали:
Исайя Кординье («Виртус»)
Билаль Кулибали («Вашингтон»)
Мусса Диабате («Шарлотт»)
Усман Дженг («Оклахома»)
Сильвен Франсиско («Жальгирис»)
Надир Ифи («Париж»)
Джейлен Хорд («Маккаби Тель-Авив»)
Муаммаду Жете («Монако»)
Матиас Лессор («Панатинаикос»)
Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»)
Тео Маледон («Виллербан»)
Франк Ниликина («Партизан»)
Эли Окобо («Монако»)
Венсан Пуарье («Анадолу Эфес»)
Заккари Рисаше («Атланта»)
Александр Сарр («Вашингтон»)
Мэттью Стразель («Монако»)
Гершон Ябуселе («Филадельфия»)
Евробаскет-2025 пройдет с 27 августа по 14 сентября в четырех странах: Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.
Сборная Франции сыграет в группе D в Катовице (Польша), где ее соперниками станут Польша, Исландия, Бельгия, Израиль и Словения.