«Блэйзерс» были недовольны поведением Деандре Эйтона

«Портленд» расстался с Деандре Эйтоном из-за его поведения вне площадки.

«Блэйзерс» публично хвалили работу центрового с новичком Донованом Клинганом в прошлом сезоне, однако негласно были разочарованы его вредными привычками.

Сообщается, что Эйтон опаздывал на тренировки и рейсы, а также пропускал восстановительные процедуры на протяжении всего своего пребывания в «Портленде ». Клубу также не понравилось отношение Эйтона , когда его отстранили от участия в матчах.

В конечном итоге клуб принял решение расстаться с центровым, выкупив его контракт. «Блэйзерс» освободили место в составе и сэкономили 10 миллионов долларов.