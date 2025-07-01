«Блэйзерс» были недовольны поведением Деандре Эйтона
«Портленд» расстался с Деандре Эйтоном из-за его поведения вне площадки.
«Блэйзерс» публично хвалили работу центрового с новичком Донованом Клинганом в прошлом сезоне, однако негласно были разочарованы его вредными привычками.
Сообщается, что Эйтон опаздывал на тренировки и рейсы, а также пропускал восстановительные процедуры на протяжении всего своего пребывания в «Портленде». Клубу также не понравилось отношение Эйтона, когда его отстранили от участия в матчах.
В конечном итоге клуб принял решение расстаться с центровым, выкупив его контракт. «Блэйзерс» освободили место в составе и сэкономили 10 миллионов долларов.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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