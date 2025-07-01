«Милуоки» – серьезный претендент на Деандре Эйтона
«Бакс» включились в борьбу за Деандре Эйтона.
По словам эксперта Джейка Вайнбаха, «Милуоки» является серьезным соперником для других претендентов на бывшего центрового «Портленда».
После заключения выгодных контрактов с Гэри Трентом-младшим, Кевином Портером и Торином Принсом у «Милуоки» еще есть возможность усилиться. У клуба остается исключение среднего уровня на 14,1 млн долларов.
Эйтон (26 лет, 213 см) станет свободным агентом после выкупа контракта с «Портлендом».
Центровой выступал за «Блэйзерс» на протяжении двух лет. В прошлом сезоне он в среднем набирал 14,4 очка и 10,2 подбора при 56,6% реализации бросков.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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