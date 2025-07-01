«Милуоки» – серьезный претендент на Деандре Эйтона

«Бакс» включились в борьбу за Деандре Эйтона.

По словам эксперта Джейка Вайнбаха, «Милуоки» является серьезным соперником для других претендентов на бывшего центрового «Портленда».

После заключения выгодных контрактов с Гэри Трентом-младшим, Кевином Портером и Торином Принсом у «Милуоки» еще есть возможность усилиться. У клуба остается исключение среднего уровня на 14,1 млн долларов.

Эйтон (26 лет, 213 см) станет свободным агентом после выкупа контракта с «Портлендом».

Центровой выступал за «Блэйзерс» на протяжении двух лет. В прошлом сезоне он в среднем набирал 14,4 очка и 10,2 подбора при 56,6% реализации бросков.