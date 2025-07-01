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Инсайдер Крис Хэйнс: «Переход Деандре Эйтона в «Лейкерс» очень вероятен»

Крис Хэйнс подтвердил планы «Лейкерс».

Приобретение стартового большого является ключевой задачей команды в это межсезонье. Центровой «Бакс» Брук Лопес по-прежнему остается основной целью клуба на рынке.

Новость о выкупе контракта Деандре Эйтона («Портленд») обозначила еще одну возможность для команды.

«Переход Деандре Эйтона очень вероятен. Хоть у «Лейкерс» и так были варианты – Клинт Капела, Брук Лопес.

В таком случае он объединится с Лукой Дончичем со своего драфта-2018. Это сочетание имело бы смысл с точки зрения дальнейшей траектории движения команды. Это команда Луки, правильно было бы окружить его баскетболистами его возраста», – заключил инсайдер.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
logoЛейкерс
возможные переходы
logoЛука Дончич
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