Инсайдер Крис Хэйнс: «Переход Деандре Эйтона в «Лейкерс» очень вероятен»
Крис Хэйнс подтвердил планы «Лейкерс».
Приобретение стартового большого является ключевой задачей команды в это межсезонье. Центровой «Бакс» Брук Лопес по-прежнему остается основной целью клуба на рынке.
Новость о выкупе контракта Деандре Эйтона («Портленд») обозначила еще одну возможность для команды.
«Переход Деандре Эйтона очень вероятен. Хоть у «Лейкерс» и так были варианты – Клинт Капела, Брук Лопес.
В таком случае он объединится с Лукой Дончичем со своего драфта-2018. Это сочетание имело бы смысл с точки зрения дальнейшей траектории движения команды. Это команда Луки, правильно было бы окружить его баскетболистами его возраста», – заключил инсайдер.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?5602 голоса
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости