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Джейсон Куик: «Расставание «Блейзерс» с Деандре Эйтоном назревало давно»

Журналист The Athletic объяснил, почему «Портленд» расстается с центровым.

Инсайдеры сообщили, что Эйтон и «Блейзерс» договариваются о выкупе контракта. Игрок получит статус свободного агента.

«Расставание «Блейзерс» с Деандре Эйтоном назревало давно. Его двухлетнее пребывание в Портленде было омрачено опозданиями, эмоциональными срывами и травмами, что отчасти привело к тому, что команда использовала последние два пика первого раунда на центровых. По данным источников лиги, «Блейзерс», не сумев обменять его истекающий контракт на 35,6 млн долларов, ведут переговоры о выкупе договора. 

За 95 матчей за Портленд Эйтон в среднем набирал 15,7 очка и делал 10,7 подбора, но его нельзя было назвать надежным ни на паркете, ни за его пределами. Его иногда оставляли на скамейке из-за недостаточной самоотдачи, что приводило к эмоциональным вспышкам, и неоднократно штрафовали за опоздания на тренировки. Кроме того, он иногда пропускал реабилитационные сессии во время восстановления после травм колена и голени. 

Несмотря на то, что Эйтон был легким в общении человеком в раздевалке и, казалось, пользовался симпатией одноклубников, руководство явно не рассматривало его как значимую фигуру в процессе перестройки команды. В прошлом сезоне «Блейзерс» выбрали под 7-м номером центрового Донована Клингана, а в этом году – китайского центрового Яна Ханьсэня под 16-м номером. Главный тренер Чонси Биллапс в пятницу заявил, что 218-сантиметровый Ян настолько талантлив, что, без сомнения, будет выходить на паркет в этом сезоне, несмотря на то, что ему всего 20 лет. 

На позиции центрового у «Блейзерс» также остаются ветеран Роберт Уильямс III и Дуоп Рит. За последние два сезона Уильямс из-за травм колена сыграл всего в 26 матчах, а Рит в 46 играх набирал в среднем 4,2 очка», – написал Куик.   

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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