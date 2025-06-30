Кендрик Перкинс: «Деандре Эйтон ведет себя как дива и считается раковой опухолью в раздевалке»
Деандре Эйтону предстоит доказывать право на место в лиге.
Центровой «Блэйзерс» покинет команду после выкупа контракта.
«В лиге плохо отзываются о нем. «Портленд» был счастлив этим развитием событий. Он ведет себя как дива, считается раковой опухолью в раздевалке.
Ему нужно переосмыслить свое будущее, чтобы кто-то серьезно с ним поговорил. Изменить себя, потому что в ином случае его карьера будет короткой, и он быстро вылетит из лиги», – заключил Кендрик Перкинс.
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Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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