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Кендрик Перкинс: «Деандре Эйтон ведет себя как дива и считается раковой опухолью в раздевалке»

Деандре Эйтону предстоит доказывать право на место в лиге.

Центровой «Блэйзерс» покинет команду после выкупа контракта.

«В лиге плохо отзываются о нем. «Портленд» был счастлив этим развитием событий. Он ведет себя как дива, считается раковой опухолью в раздевалке.

Ему нужно переосмыслить свое будущее, чтобы кто-то серьезно с ним поговорил. Изменить себя, потому что в ином случае его карьера будет короткой, и он быстро вылетит из лиги», – заключил Кендрик Перкинс.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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