«Лейкерс» рассчитывают подписать свободного агента на максимальный контракт в 2027 году
Поэтому клуб не хочет заключать новые длительные соглашения.
Согласно ESPN, «Лос-Анджелес» не смог сохранить форварда Дориана Финни-Смита, так как планирует заполучить игрока уровня максимального контракта в 2027 году и хочет иметь достаточно для этого места в платежной ведомости.
В итоге Финни-Смит подпишет соглашение с «Хьюстоном» на 4 года и 53 миллиона долларов. «Лейкерс» же договорились о 2-летнем контракте с форвардом Джейком Ларэвиа.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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