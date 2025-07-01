«Лейкерс» рассчитывают подписать свободного агента на максимальный контракт в 2027 году

Поэтому клуб не хочет заключать новые длительные соглашения.

Согласно ESPN, «Лос-Анджелес» не смог сохранить форварда Дориана Финни-Смита, так как планирует заполучить игрока уровня максимального контракта в 2027 году и хочет иметь достаточно для этого места в платежной ведомости.

В итоге Финни-Смит подпишет соглашение с «Хьюстоном» на 4 года и 53 миллиона долларов. «Лейкерс» же договорились о 2-летнем контракте с форвардом Джейком Ларэвиа.