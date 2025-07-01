Шэмс Чарания: «Мы знаем, что Леброн сейчас думает о том, где хочет завершить карьеру»

Инсайдер ESPN считает, что Леброн Джеймс может попросить обмен.

«Одно мы знаем точно: сейчас он обдумывает, как и где хочет завершить карьеру. Останется ли он в «Лейкерс»?

И опять же: у «Лейкерс» впереди важная неделя, следующие две недели – это свободные агенты, обмены. Очень напряженный момент. Роб Пелинка, президент по баскетбольным операциям, в феврале заполучил Луку Дончича. Эта сделка, без сомнения, войдет в историю. Так что он явно не чужд крупным маневрам на рынке. Это его стиль. Но, опять же, следующие две недели покажут, что будет дальше», – заявил Чарания.

Джеймс продлил соглашение на следующий год с «Лейкерс» (52,6 млн долларов), но обозначил недовольство качеством состава.