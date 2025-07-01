Джейк Ларэвиа усилит «Лейкерс» (12 млн на 2 года)

Форвард перейдет в команду из Лос-Анджелеса.

Джейк Ларэвиа (23 года, 201 см) договорился о подписании двухлетнего контракта, по условиям которого получит 12 млн долларов.

Прошлый сезон игрок завершал в «Сакраменто», где в среднем набирал 6,1 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи при 39% из-за дуги.