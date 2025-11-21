  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Портленд» повесит трубку». Билл Симмонс назвал Дени Авдию 22-м лучшим игроком НБА и оценил возможность обмена на Трэя Янга
5

«Портленд» повесит трубку». Билл Симмонс назвал Дени Авдию 22-м лучшим игроком НБА и оценил возможность обмена на Трэя Янга

Билл Симмонс: Дени Авдия – 22-й игрок в НБА.

Обозреватели Билл Симмонс и Зак Лоу обсудили Дени Авдию на подкасте. Форвард «Портленда» набирает 25,9 очка, 6,7 подбора и 5,2 передачи за 34 минуты в среднем в этом сезоне, реализуя 37,6% трехочковых бросков.

Билл Симмонс: «Дени Авдия у меня на 22-м месте в НБА».

Зак Лоу: «Ух. Это очень высоко. У меня он в районе 30-х».

Билл Симмонс: «Он был хорош в прошлом году и стал лучше в этом. Доказал мне, что может быть лучшим игроком хорошей команды, если она ему подходит».

Зак Лоу: «Он очень хорош. У меня возник вопрос, что случится, если «Атланта» позвонит «Портленду» и предложит прямой обмен на Трэя Янга?»

Билл Симмонс: «Портленд» повесит трубку. Или начнет задавать вопросы. «Что там с первым пиком «Нового Орлеана» в следующем году?»

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Билла Симмонса, соцсети MrBuckBuck
logoДени Авдия
logoНБА
logoБилл Симмонс
logoАтланта
Зак Лоу
logoПортленд
logoТрэй Янг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Две разные команды». «Атланта» идет с результатом 8-4 без Трэя Янга и занимает 4-е место по защите
21 ноября, 13:38
«Буллз» спасли безнадежное: отыграли «-4» за 13 секунд
20 ноября, 17:50
НБА. У Дончича 37+10+8, «Лейкерс» обыграли «Юту», 25+6+10 Каннингема помогли «Детройту» победить «Атланту» и другие результаты
19 ноября, 06:50
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
11 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12