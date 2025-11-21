«Портленд» повесит трубку». Билл Симмонс назвал Дени Авдию 22-м лучшим игроком НБА и оценил возможность обмена на Трэя Янга

Билл Симмонс: Дени Авдия – 22-й игрок в НБА.

Обозреватели Билл Симмонс и Зак Лоу обсудили Дени Авдию на подкасте. Форвард «Портленда» набирает 25,9 очка, 6,7 подбора и 5,2 передачи за 34 минуты в среднем в этом сезоне, реализуя 37,6% трехочковых бросков.

Билл Симмонс : «Дени Авдия у меня на 22-м месте в НБА».

Зак Лоу : «Ух. Это очень высоко. У меня он в районе 30-х».

Билл Симмонс : «Он был хорош в прошлом году и стал лучше в этом. Доказал мне, что может быть лучшим игроком хорошей команды, если она ему подходит».

Зак Лоу : «Он очень хорош. У меня возник вопрос, что случится, если «Атланта» позвонит «Портленду» и предложит прямой обмен на Трэя Янга?»

Билл Симмонс : «Портленд» повесит трубку. Или начнет задавать вопросы. «Что там с первым пиком «Нового Орлеана» в следующем году?»