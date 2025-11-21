  • Спортс
  • «Не думаю, что это когда-нибудь заработает». «Плюс/минус» «Миннесоты» меняется с «+10» на «-14» при выходе Роба Диллингэма
«Не думаю, что это когда-нибудь заработает». «Плюс/минус» «Миннесоты» меняется с «+10» на «-14» при выходе Роба Диллингэма

Роб Диллингэм отрицательно влияет на игру «Тимбервулвз».

8-й номер драфта-2024 НБА Роб Диллингэм должен был заменить Майка Конли в роли основного разыгрывающего «Миннесоты». В своем 2-м сезоне в лиге Диллингэм не демонстрирует нужного прогресса. На его счету 4,7 очка, 2,1 передачи на 1,2 потери и 1,3 подбора за 11,2 минуты в среднем при точности в 37,3% с игры и 20% из-за дуги.

Его первые 100 минут на площадке в этом сезоне закончились для «Тимбервулз» с показателем «плюс/минус» «-14» (на 100 владений). Без него этот показатель составлял «+10».

«Не уверен, что это когда-нибудь заработает. Может быть, все изменится, но пока так не кажется», – признался скаут с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
