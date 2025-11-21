Уволенные из «Лейкерс» Джоуи и Джесси Басс выступали против продажи клуба

Братья Басс не хотели продавать «Лейкерс» Марку Уолтеру.

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что именно Джоуи и Джесси Басс голосовали против продажи «Лейкерс » Марку Уолтеру этим летом. Братья остаются миноритарными акционерами, но потеряли свои должности в организации, их сестра Джини Басс сохранила позицию управляющей.

Вместе с братьями был уволен весь скаутский отдел организации, ответственный за приход Алекса Карузо , Кайла Кузмы и Остина Ривза .