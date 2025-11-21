Уволенные из «Лейкерс» Джоуи и Джесси Басс выступали против продажи клуба
Братья Басс не хотели продавать «Лейкерс» Марку Уолтеру.
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что именно Джоуи и Джесси Басс голосовали против продажи «Лейкерс» Марку Уолтеру этим летом. Братья остаются миноритарными акционерами, но потеряли свои должности в организации, их сестра Джини Басс сохранила позицию управляющей.
Вместе с братьями был уволен весь скаутский отдел организации, ответственный за приход Алекса Карузо, Кайла Кузмы и Остина Ривза.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
