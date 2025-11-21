Интерес к Заку Лавину в НБА минимален

«Кингз» будет сложно обменять Зака Лавина.

«Сакраменто» провально начал сезон-2025/26 (3-13), в лиге говорят о возможной перестройке, одним из ключевых этапов которой должен стать обмен защитника Зака Лавина .

Репортер Эван Сайдери сообщает, что интерес к баскетболисту в НБА минимален. Лавин несколько лет был предметом слухов о трансфере из «Чикаго », но клуб не мог найти подходящей сделки до ситуации с Де’Аароном Фоксом.

По сообщению источников, в лиге до сих пор шокированы обменом Фокса и тем минимальным пакетом, который «Кингз» удалось заполучить в сделке. Главными активами, перешедшими к «Сакраменто », стали Лавин и 3 драфт-пика первого раунда 2025, 2027 и 2031 года.

Лавин набирает 21,9 очка, 3,4 подбора и 2,2 передачи за 33,5 минуты в среднем в этом сезоне, реализуя 51,2% бросков с игры и 41,2% трехочковых. После этого чемпионата у баскетболиста останется еще один сезон с зарплатой в 49 миллионов и опцией игрока.