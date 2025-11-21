21

Интерес к Заку Лавину в НБА минимален

«Кингз» будет сложно обменять Зака Лавина.

«Сакраменто» провально начал сезон-2025/26 (3-13), в лиге говорят о возможной перестройке, одним из ключевых этапов которой должен стать обмен защитника Зака Лавина.

Репортер Эван Сайдери сообщает, что интерес к баскетболисту в НБА минимален. Лавин несколько лет был предметом слухов о трансфере из «Чикаго», но клуб не мог найти подходящей сделки до ситуации с Де’Аароном Фоксом.

По сообщению источников, в лиге до сих пор шокированы обменом Фокса и тем минимальным пакетом, который «Кингз» удалось заполучить в сделке. Главными активами, перешедшими к «Сакраменто», стали Лавин и 3 драфт-пика первого раунда 2025, 2027 и 2031 года.

Лавин набирает 21,9 очка, 3,4 подбора и 2,2 передачи за 33,5 минуты в среднем в этом сезоне, реализуя 51,2% бросков с игры и 41,2% трехочковых. После этого чемпионата у баскетболиста останется еще один сезон с зарплатой в 49 миллионов и опцией игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
logoНБА
logoЧикаго
logoЗак Лавин
logoДе'Аарон Фокс
logoСан-Антонио
logoСакраменто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
17 ноября, 16:36
НБА. Трехочковый Кейонте Джорджа на последних секундах второго овертайма принес «Юте» победу над «Чикаго», 35 очков Кевина Дюрэнта позволили «Хьюстону» справиться с «Орландо» (ОТ) и другие результаты
17 ноября, 07:40
НБА. 55+12 Йокича принесли «Денверу» победу над «Клипперс», 46 очков Карри позволили «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» и другие результаты
13 ноября, 06:02
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
10 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12