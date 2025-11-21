Все 8 команд прошедшего игрового дня НБА вышли на матч минимум без одной травмированной звезды
Эпидемия травм в НБА берет новые высоты.
Все восемь команд-участниц прошедшего игрового дня НБА вышли на площадку минимум с одним отсутствующим из-за травм баскетболистом уровня Матча всех звезд.
Встречи пропустили:
Яннис Адетокумбо («Милуоки»);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
Джоэл Эмбиид («Филадельфия»);
Кавай Ленард («Клипперс»);
Паоло Банкеро («Орландо»);
Домантас Сабонис («Сакраменто»);
Джа Морэнт и Джарен Джексон («Мемфис»);
Трэй Янг («Атланта»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тома Хэберстро
