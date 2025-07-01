Дориан Финни-Смит перейдет в «Рокетс» (53 млн на 4 года)
Форвард продолжит карьеру в «Хьюстоне».
Дориан Финни-Смит (32 года, 201 см) подпишет 4-летнее соглашение на 53 млн долларов.
Сезон-24/25 игрок завершал в «Лейкерс», где набирал 7,9 очка, 3,6 подбора и 1,4 передачи при 40% из-за дуги.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6320 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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