Четыре команды за сутки обсуждали с Ричем Полом обмен Леброна Джеймса

Репортер ESPN Дэйв Макменамин сообщает, что эти переговоры не зашли далеко.

«Рич сказал мне, он не разговаривал с «Лейкерс » о возможности обмена Леброна. Но за последние 24 часа с ним связались четыре команды, желающие обсудить сделку, но никаких существенных переговоров с ними не велось.

Сейчас Леброн сосредоточен на выступлениях в составе, способном бороться за чемпионство. Рич сказал мне: «Нет никаких гарантий в построении такой команды, но мы знаем, как она должна выглядеть – и как не должна», – передает слова Пола Макменамин.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс воспользовался опцией на сезон-2025/26 в контракте с «Лейкерс» и заработает 52,6 млн долларов. После этого поползли слухи, что Джеймс недоволен текущим составом команды и может запросить обмен. Инсайдер The Athletic Джован Буха назвал «Даллас» наиболее вероятным местом назначения.