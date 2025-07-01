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Дэйв Макменамин: «Как мне рассказал источник, близкий к Леброну Джеймсу: когда на столе лежат 50 миллионов, ты их берешь»

Инсайдер ESPN допустил возможность обмена форварда «Лейкерс».

Леброн Джеймс воспользовался опцией и продлил соглашение на следующий год, за который получит 52,6 млн долларов. Однако одновременно дал понять, что его не устраивает выступление за такую слабую команду.

«Как мне рассказал источник, близкий к Леброну Джеймсу: когда на столе лежат 50 миллионов долларов, ты их берешь. Так что, безусловно, это стало одним из важных факторов в данной ситуации. 

Кроме того, Леброн за всю свою карьеру никогда не нарушал условий контракта. Так что это решение соответствует его принципам. Его никогда не обменивали, и он сам никогда не просил расторгнуть контракт досрочно. 

Однако заявление Рича Пола, которое он сделал Шэмсу Чарании, заставляет задуматься: не станет ли это первым случаем, когда мы увидим, как он просит о переводе в другой клуб, это своего рода требование обмена, чтобы выполнить обязательства перед другой франшизой», – сказал Макменамин.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBA on ESPN
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