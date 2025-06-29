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«Чикаго» может обменять Айо Досунму

«Буллс» могут расстаться еще с одним защитником после обмена Лонзо Болла.

«Буллс» остаются активными на рынке обменов. Как бы там ни было, я слышал больше слухов об Айо Досунму, чем о Коби Уайте», – пишет журналист Chicago Sports Network  Кей Си Джонсон.

Ранее «Чикаго» договорился об обмене защитника Лонзо Болла в «Кливленд» на форварда Айзека Окоро.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Кей Си Джонсона в соцсети X
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