«Чикаго» может обменять Айо Досунму

«Буллс» могут расстаться еще с одним защитником после обмена Лонзо Болла.

«Буллс» остаются активными на рынке обменов. Как бы там ни было, я слышал больше слухов об Айо Досунму , чем о Коби Уайте », – пишет журналист Chicago Sports Network Кей Си Джонсон.

Ранее «Чикаго » договорился об обмене защитника Лонзо Болла в «Кливленд» на форварда Айзека Окоро.