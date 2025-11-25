Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов

Netflix решил не продлевать шоу о звездах НБА.

Стриминговый сервис Neflix принял решение не продлевать документальный сериал «Стартовая пятерка» («Starting 5»), который показывал жизнь пяти игроков НБА в течение игрового сезона. По данным Sports Business Journal, проект не смог привлечь достаточную аудиторию для продления.

Героями первого сезона были: Леброн Джеймс , Джейсон Тейтум , Джимми Батлер , Энтони Эдвардс и Домантас Сабонис .

Второй сезон включал таких известных игроков, как Шэй Гилджес-Александер , Тайриз Халибертон , Кевин Дюрэнт , Джейлен Браун и Джеймс Харден .

Сериал привлек дополнительное внимание, когда два его участника – Гилджес-Александер и Халибертон – дошли до финала НБА. Несмотря на это, по информации источников, знакомых с решением, зрительский интерес оказался недостаточным для продления проекта.