Жасмин Уимбиш: «Буллз» не сливают сезоны, но и не строят сильную команду»

Журналистка CBS Sports не поняла смысл обмена Лонзо Болла для «Чикаго».

За разыгрывающего, за которого зимой предлагали пик первого раунда, «Буллз» получили форварда Айзека Окоро.

«Чикаго» отдал Лавина, Дерозана, Карузо и Болла, но получил взамен всего один пик первого раунда, который и так принадлежал им. Это плохое управление активами для команды, которая уже пять лет довольствуется посредственными результатами.

«Буллз» лишь один раз попали в плей-офф в 2022 году, при этом продолжают говорить, что не хотят полностью разрушать команду. У такого подхода есть свои плюсы и минусы, но они даже не пытаются получить драфт-пики за своих игроков, что мешает им находить новые таланты.

Возникает вопрос: что вообще делает руководство «Буллз»? Окоро соответствует их заявленной цели – взять молодого, но уже опытного игрока, чтобы объединить его в команде с Уайтом, Гидди и Бузелисом. Но проблема в том, что у всех этих игроков слабая реализация с игры. И главное: разве это лучший состав, который они могли собрать после всех этих обменов?» – написала Уимбиш.