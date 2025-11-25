Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней

Центровой «Далласа» Дерек Лайвли выбыл на три ближайших выездных матча.

«Даллас » официально сообщил, что центровой Дерек Лайвли проходит медицинское обследование из-за отека и дискомфорта в правой стопе.

21-летний баскетболист пропустит ближайшее трехматчевое выездное турне команды. Более точные сроки восстановления станут известны через 7-10 дней, когда будет проведена дополнительная диагностика.

В этом сезоне Лайвли принял участие всего в 7 матчах и в среднем набирал 4,3 очка и 5,3 подбора за 16 минут на площадке.