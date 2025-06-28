23

Лонзо Болл перейдет в «Кливленд», Айзек Окоро – в «Чикаго»

Лонзо Болл продолжит карьеру в «Кливленде».

«Кливленд» и «Чикаго» договорились об обмене, в результате которого разыгрывающий Лонзо Болл перейдет в «Кавальерс», легкий форвард Айзек Окоро – в «Буллс».

Болл в прошедшем сезоне вернулся после трех операций на колене и более двух лет отсутствия на площадке. Защитник провел за «Буллс» 35 матчей, набирая в среднем 7,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата.

Показатели Окоро в минувшем сезоне за «Кэвс» составили 6,1 очка, 2,4 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5400 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoЛонзо Болл
logoНБА
logoЧикаго
logoКливленд
logoАйзек Окоро
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармело Энтони: «Никс» не нужен Яннис. Им нужен дуэт защитников. Я бы взял Лонзо Болла»
1015 июня, 13:00
Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Лонзо Болла, но вопрос в цене»
311 июня, 13:25
«В какой-то момент я превращусь в Лавара Болла, но пока не время». Дрэймонд Грин хочет, чтобы его сын сменил футбол на баскетбол
28 июня, 12:09
Дрю Холидэй, Лонзо Болл и Крис Пол – среди возможных трансферных целей «Далласа»
4126 мая, 15:32
Главные новости
Купер Флэгг посмотрел искоса на Нико Харрисона во время упоминания Луки Дончича
17 минут назадВидео
«Лейкерс» попытаются выменять Оньеку Оконгву, если Уокер Кесслер окажется недоступен
12сегодня, 15:41
«Локомотив-Кубань» подписал Ивана Самойленко
2сегодня, 15:31
Ожидается, что Леброн Джеймс воспользуется опцией и получит 52,6 млн долларов за следующий сезон
3сегодня, 14:50
Агент Станислав Рыжов: «У Влада Голдина было еще две опции помимо «Майами»
5сегодня, 14:25
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. 1/4 финала. Германия обыграла США, Испания взяла верх над Китаем и другие результаты
сегодня, 13:54
Инсайдер Ян Бегли: «Никс», по крайней мере, проверят ситуацию с Хорфордом в «Бостоне»
2сегодня, 13:49
Деррик Фэйворс: «Юта не для всех, но если ты дашь ей шанс, ты найдешь золото»
6сегодня, 13:28
Чемпионат мира 3х3. Женщины. 1/4 финала. США проиграли Монголии, Испания уступила Канаде и другие результаты
3сегодня, 13:15
«Даллас» считается фаворитом на подписание Д’Анджело Расселла, «Сакраменто» – Денниса Шредера
3сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Хьюстон» может обменять Кэма Уитмора и Джока Лэндейла
6 минут назад
Сергей Кущенко: «Паскуаль привнес свою свежую баскетбольную историю в Лигу ВТБ»
30 минут назад
«Кливленд» может расстаться с Таем Джеромом
43 минуты назад
Кеварриус Хэйс покинул «Париж»
сегодня, 14:59
Джонатан Мотли может перейти из «Хапоэля Тель-Авив» в «Виртус»
сегодня, 14:20
Александр Медведев: «Демин в «Зените» в будущем? Да, если будет развиваться»
4сегодня, 14:04
«Самара» подпишет Андрея Саврасова
сегодня, 13:59
«Барселона» близка к подписанию контракта с Хуани Маркосом
сегодня, 13:41
«Виртус» хочет заполучить Габриэле Прочиду
сегодня, 13:34
Метта Сэндифорд-Артест: «Я мог бы оказаться в «Никс», но слишком напился накануне просмотра»
2сегодня, 12:16