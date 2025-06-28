Лонзо Болл перейдет в «Кливленд», Айзек Окоро – в «Чикаго»
Лонзо Болл продолжит карьеру в «Кливленде».
«Кливленд» и «Чикаго» договорились об обмене, в результате которого разыгрывающий Лонзо Болл перейдет в «Кавальерс», легкий форвард Айзек Окоро – в «Буллс».
Болл в прошедшем сезоне вернулся после трех операций на колене и более двух лет отсутствия на площадке. Защитник провел за «Буллс» 35 матчей, набирая в среднем 7,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата.
Показатели Окоро в минувшем сезоне за «Кэвс» составили 6,1 очка, 2,4 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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