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«Лейкерс» обменяли 55-й пик драфта на 45-й

«Лейкерс» поднялись во втором раунде драфта-2025.

«Лейкерс» приобрели 45-й пик у «Чикаго» в обмен на 55-й пик и денежную компенсацию, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

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Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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