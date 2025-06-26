«Лейкерс» обменяли 55-й пик драфта на 45-й
«Лейкерс» поднялись во втором раунде драфта-2025.
«Лейкерс» приобрели 45-й пик у «Чикаго» в обмен на 55-й пик и денежную компенсацию, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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