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Метта Сэндифорд-Артест: «Я мог бы оказаться в «Никс», но слишком напился накануне просмотра»

Уроженец Нью-Йорка считает, что упустил шанс стать «никербокером».

«Помню, когда я готовился к драфту и должен был прийти на просмотр в «Нью-Йорк», я пропустил первую тренировку, потому что накануне напился. Думаю, я мог бы оказаться в «Никс»… Но я просто не смог встать с кровати», – рассказал Сэндифорд-Артест.

Метту Сэндифорд-Артеста (ранее известного как Рон Артест) на драфте-1999 выбрал «Чикаго» под 16-м номером. «Нью-Йорк», владевший 15-м пиком, предпочел француза Фредерика Вейса.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Network
logoМетта Сэндифорд-Артест
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