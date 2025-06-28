Метта Сэндифорд-Артест: «Я мог бы оказаться в «Никс», но слишком напился накануне просмотра»

Уроженец Нью-Йорка считает, что упустил шанс стать «никербокером».

«Помню, когда я готовился к драфту и должен был прийти на просмотр в «Нью-Йорк », я пропустил первую тренировку, потому что накануне напился. Думаю, я мог бы оказаться в «Никс»… Но я просто не смог встать с кровати», – рассказал Сэндифорд-Артест.

Метту Сэндифорд-Артеста (ранее известного как Рон Артест) на драфте-1999 выбрал «Чикаго » под 16-м номером. «Нью-Йорк», владевший 15-м пиком, предпочел француза Фредерика Вейса.