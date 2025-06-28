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«Милуоки» заинтересован в приобретении Эндрю Уиггинса

«Милуоки» может выменять у «Майами» Эндрю Уиггинса.

«Еще одна команда, которая выразила определенный интерес к Уиггинсу – это «Бакс», сообщают источники. Продолжая искать пути улучшения состава вокруг Янниса Адетокуммбо, «Бакс» изучают варианты на рынке обменов и свободных агентов. Команды по всей лиге, включая «Уорриорз», продолжают следить за доступностью Бобби Портиса», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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