«Милуоки» заинтересован в приобретении Эндрю Уиггинса
«Милуоки» может выменять у «Майами» Эндрю Уиггинса.
«Еще одна команда, которая выразила определенный интерес к Уиггинсу – это «Бакс», сообщают источники. Продолжая искать пути улучшения состава вокруг Янниса Адетокуммбо, «Бакс» изучают варианты на рынке обменов и свободных агентов. Команды по всей лиге, включая «Уорриорз», продолжают следить за доступностью Бобби Портиса», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?6178 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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