«Милуоки» заинтересован в приобретении Эндрю Уиггинса

«Милуоки» может выменять у «Майами» Эндрю Уиггинса.

«Еще одна команда, которая выразила определенный интерес к Уиггинсу – это «Бакс», сообщают источники. Продолжая искать пути улучшения состава вокруг Янниса Адетокуммбо, «Бакс» изучают варианты на рынке обменов и свободных агентов. Команды по всей лиге, включая «Уорриорз», продолжают следить за доступностью Бобби Портиса », – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.