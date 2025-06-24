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«Майами» готов обменять Эндрю Уиггинса

«Майами» выставил Эндрю Уиггинса на рынок обменов.

«Команды задаются вопросом, что будет дальше с «Хит» после отказа от обмена Дюрэнта. «Майами» продолжает предлагать Эндрю Уиггинса в переговорах об обмене и готов расстаться с 20-м пиком на драфте ради усиления команды вокруг Тайлера Хирро и Бэма Адебайо», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.

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В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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