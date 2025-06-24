«Майами» готов обменять Эндрю Уиггинса

«Майами» выставил Эндрю Уиггинса на рынок обменов.

«Команды задаются вопросом, что будет дальше с «Хит» после отказа от обмена Дюрэнта. «Майами » продолжает предлагать Эндрю Уиггинса в переговорах об обмене и готов расстаться с 20-м пиком на драфте ради усиления команды вокруг Тайлера Хирро и Бэма Адебайо», – пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.