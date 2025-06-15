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Йован Буха: «Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс – лучшие реалистичные варианты, которые «Лейкерс» могут заполучить»

Инсайдер The Athletic поделился мнением, как «озерники» могут улучшить состав.

«Если смотреть на текущий рынок, Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс, пожалуй, лучшие реалистичные варианты, которые «Лейкерс» могут заполучить, чтобы закрыть две основные проблемы в ротации», – заявил Буха.

Контракт Клэкстона с «Бруклином» действует до конца сезона-2027/28, соглашение Уиггинса с «Майами» – до 2026/27 с опцией игрока на последний год. Буха предположил, что оба игрока могут стать частью обмена – и хотя такая сделка может ослабить скамейку «Лейкерс», она способна усилить стартовую пятерку.

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МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoЛейкерс
logoМайами
logoНБА
logoЭндрю Уиггинс
logoНик Клэкстон
logoБруклин
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