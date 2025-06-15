Йован Буха: «Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс – лучшие реалистичные варианты, которые «Лейкерс» могут заполучить»

Инсайдер The Athletic поделился мнением, как «озерники» могут улучшить состав.

«Если смотреть на текущий рынок, Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс , пожалуй, лучшие реалистичные варианты, которые «Лейкерс » могут заполучить, чтобы закрыть две основные проблемы в ротации», – заявил Буха.

Контракт Клэкстона с «Бруклином » действует до конца сезона-2027/28, соглашение Уиггинса с «Майами » – до 2026/27 с опцией игрока на последний год. Буха предположил, что оба игрока могут стать частью обмена – и хотя такая сделка может ослабить скамейку «Лейкерс», она способна усилить стартовую пятерку.