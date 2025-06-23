Уиггинс, Розир, Хайсмит, Хакес и 20-й пик 2025 года – последнее предложение «Хит» по Кевину Дюрэнту
«Майами» не смог выменять Кевина Дюрэнта.
По сообщению репортера Miami Herald Бэрри Джексона, последнее предложение клуба включало форвардов Эндрю Уиггинса, Хэйвуда Хайсмита и Хайме Хакеса, защитника Терри Розира и 20-й пик драфта-2025 НБА.
«Хит» отказывались включать в сделку более 1 пика первого раунда, центрового Келела Уэйра и форварда Николу Йовича.
«Майами» готов был принять контракт неназванного игрока «Санз», чтобы уравнять зарплаты по сделке.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
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