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Уиггинс, Розир, Хайсмит, Хакес и 20-й пик 2025 года – последнее предложение «Хит» по Кевину Дюрэнту

«Майами» не смог выменять Кевина Дюрэнта.

По сообщению репортера Miami Herald Бэрри Джексона, последнее предложение клуба включало форвардов Эндрю Уиггинса, Хэйвуда Хайсмита и Хайме Хакеса, защитника Терри Розира и 20-й пик драфта-2025 НБА.

«Хит» отказывались включать в сделку более 1 пика первого раунда, центрового Келела Уэйра и форварда Николу Йовича.

«Майами» готов был принять контракт неназванного игрока «Санз», чтобы уравнять зарплаты по сделке.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoХайме Хакес
logoЭндрю Уиггинс
logoКелел Уэйр
logoКевин Дюрэнт
logoТерри Розир
logoХэйвуд Хайсмит
logoФиникс
logoМайами
logoНБА
logoНикола Йович
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