«Лейкерс» и «Майами» ведут переговоры о обмене Эндрю Уиггинса

Эндрю Уиггинс может перейти в «Лейкерс».

«Лейкерс » и «Майами » ведут переговоры о возможном обмене с участием форварда Эндрю Уиггинса , сообщает Clutch Points со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

«Хит» стремится заполучить форварда Руи Хатимуру и его истекающий контракт, а также дополнительные истекающие контракты для соответствия по зарплатам.