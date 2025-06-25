«Лейкерс» и «Майами» ведут переговоры о обмене Эндрю Уиггинса
Эндрю Уиггинс может перейти в «Лейкерс».
«Лейкерс» и «Майами» ведут переговоры о возможном обмене с участием форварда Эндрю Уиггинса, сообщает Clutch Points со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
«Хит» стремится заполучить форварда Руи Хатимуру и его истекающий контракт, а также дополнительные истекающие контракты для соответствия по зарплатам.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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