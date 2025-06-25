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«Лейкерс» и «Майами» ведут переговоры о обмене Эндрю Уиггинса

Эндрю Уиггинс может перейти в «Лейкерс».

«Лейкерс» и «Майами» ведут переговоры о возможном обмене с участием форварда Эндрю Уиггинса, сообщает Clutch Points со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

«Хит» стремится заполучить форварда Руи Хатимуру и его истекающий контракт, а также дополнительные истекающие контракты для соответствия по зарплатам.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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logoЭндрю Уиггинс
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