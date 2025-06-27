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Агенты Эйса Бэйли предупредили команды из топ-5 драфта, что он не будет за них играть, если они его выберут

Вскрылись новые подробности ситуации с драфтом Эйса Бэйли.

Как информирует ESPN, представители форварда перед драфтом предупредили все команды, выбирающие под первыми пятью номерами, что игрок не будет за них играть, даже если они его выберут.

Бэйли не провел ни одного просмотра перед драфтом.

Согласно мокам, игрок должен был уйти под третьим номером драфта, но в итоге его выбрала «Юта» под пятым пиком.

Агент Бэйли Омар Купер отказался отвечать на вопросы издания касательно того, собирается ли его клиент выступать за «Джаз».

«Все команды НБА наблюдали за его тренировкой в Чикаго». Он дал 18 интервью. Все получили его медицинские данные. Они видели, как он бегает и прыгает. Они сняли его антропометрические показатели.

Никто не сказал ни слова, когда Дэвион Митчелл отменил тренировку с «Торонто». Никто не критиковал Эвана Мобли, когда он не тренировался перед драфтом для «Кливленда»,  но его все равно выбрали.

В процессе подготовки Эйса Бэйли к драфту не было ничего необычного», – заявил Купер.

Представители Бэйли ожидали, что игрок попадет в «Вашингтон», у которого был 6-й номер драфта.

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Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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