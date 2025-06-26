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Эйс Бэйли: «Не так уж много знаю о «Юте», но узнаю»

Эйс Бэйли признался, что мало что знает о «Юте», которая выбрала его на драфте.

«Я не так уж много знаю, но я узнаю. Я узнаю по ходу дела. Я знаю, что там бывает то холодно, то жарко.

Я привык к холоду, потому что жил в Джерси. Я привык к жаре, потому что я с Юга», – сказал 5-й номер драфта-2025.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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