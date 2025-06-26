Эйс Бэйли: «Не так уж много знаю о «Юте», но узнаю»

Эйс Бэйли признался, что мало что знает о «Юте», которая выбрала его на драфте.

«Я не так уж много знаю, но я узнаю. Я узнаю по ходу дела. Я знаю, что там бывает то холодно, то жарко.

Я привык к холоду, потому что жил в Джерси. Я привык к жаре, потому что я с Юга», – сказал 5-й номер драфта-2025.