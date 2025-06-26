«Юта» не входила в число предпочтительных вариантов Эйса Бэйли на драфте

Эйс Бэйли не хотел попасть в «Юту» на драфте.

По словам эксперта ESPN Джонатана Гивони, новичок Эйс Бэйли отказался от просмотра в «Джаз», и «Юта» не входила в число «предпочтительных вариантов» 18-летнего свингмена.

Бэйли надеялся попасть в «Вашингтон », «Новый Орлеан » или «Бруклин ».

Остин Эйндж, президент по баскетбольным операциям «Юты», как сообщается, дал понять Гивони, что ему «наплевать», хочет ли 18-летний парень играть в «Юте». «Джаз» собирался выбрать Бэйли, если тот будет лучшим из доступных игроков под 5-м номером.